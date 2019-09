Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwerer Unfall in Ehrenburg - Unbekannte schlachte ein Schwein an einem Stall in Sulingen - Zeugen helfen bei Auklärung einer Unfallflucht ---

Diepholz (ots)

Ehrenburg - Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 341 (Harmhausen) wurden heute zwei Fahrzeugführer schwer verletzt. Gegen 08.55 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrer mit seinem Dodge Pick Up die Straße aus Richtung B 61 kommend. Als er nach einem Überholvorgang eine leichte Rechtskurve befuhr, geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem VW-Transporter. Der 62-jährige Dodge Fahrer war nach dem Unfall zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde ebenso ins Krankenhaus eingeliefert, wie der 66-jährige Fahrer des VW-Transporters. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit du mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von zusammen mindestens 43000 Euro.

Sulingen - Diebstahl / Schlachtung eines Schweines

In der Zeit von Freitag, 27.09.2019, 19.00 Uhr bis Sonntag, 29.09.2019, 09.34 Uhr, schlachteten und entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Freilauf eines Schweinestalles in Sulingen, Stehlen, ein ca. 150 Kg schweres Schwein. Die Schlachtreste hinterließen die Täter im Stall. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Sulingen - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Samstag, 28.09.2019, 20.20 Uhr bis Sonntag, 29.09.2019, 03.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines in Sulingen, Finkensteg, abgestellten schwarzen PKW VW. Außerdem wurde die Fahrerseite des PKW zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

Neuenkirchen - Unfall/Unfallflucht

Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus der Samtgemeinde Schwaförden befuhr am Sonntag gegen 06.15 Uhr die Affinghäuser Straße (K 55), von der B 61 kommend, in Richtung Affinghausen. Aus unbekannter Ursache kam sie hierbei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, erschien jedoch bei der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme vor Ort und gab sich als Verursacherin zu erkennen. Bei dem Verkehrsunfall entstand beträchtlicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Sulingen - Unfallflüchtiger ermittelt

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Barnstorf beschädigte am Sonntag gegen 15.25 Uhr beim Verlassen einer Parklücke, auf einem Parkplatz Nienburger Straße, einen gegenüberliegend geparkten Pkw. Obwohl leichter Fremdschaden entstanden war, entfernte er sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte er nachträglich ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Bassum - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag die Heckscheibe eines in Neubruchhausen an der Heiligenfelder Straße geparkten Pkw Opel-Corsa zerstört. Die Täter warfen einen Stein in die Scheibe und entwendeten eine Tasche vom Rücksitz des Pkw. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Syke, 04242 / 9690, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Unfall

Bei einem Unfall in Klövinghausen am Sonntag gegen 10.50 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Kia leicht verletzt. Der 66-jähriger Fahrer aus Emtinghausen geriet in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell