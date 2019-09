Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Sulinger Schule - Mopedfahrer bei Unfall in Stuhr verletzt - Unfallflucht in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch in Schule

In der Zeit von Mittwoch, 25.09.2019, 17.45 Uhr bis Donnerstag, 26.09.2019, 06.45 Uhr, brachen bislang Unbekannte in Sulingen, in die Schule in der Edenstraße ein. In der Schule durchsuchten die Täter mehrere Büros und das Lehrerzimmer nach Diebesgut. Im Büro des Schulleiters versuchten sie einen Tresor aufzubrechen und rissen den Tresor dabei aus seiner Bodenverankerung. Es liegen bislang noch keine Erkenntnisse über die Höhe des Diebesgutes vor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Donnerstag kam es um 16:30 Uhr in Groß Mackenstedt auf der Harpstedter Straße in Höhe der Straße Zur Malsch zu einem Verkehrsunfall. Eine 54jährige VW-Beetle-Fahrerin aus Kirchseelte, die aus der Straße Zur Malsch kam, übersah einen 17-jährigen Mopedfahrer aus Kirchseelte, der gerade auf der Harpstedter Straße dabei war einen anderen Pkw zu überholen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Mopedfahrer leicht verletzt wurde.

Stuhr - Einbruch

Am Donnerstag kam es zwischen 10:40 Uhr und 10:50 Uhr in Seckenhausen in der Straße Am Pumpwerk zu einem Einbruch. Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Dabei wurde dieser durch die heimkehrende Geschädigte gestört und flüchtete daraufhin mit einem ausländischen schwarzen Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Hüde - Unfall

Bei einem Unfall in Hüde, in der Straße Im Dorfe, ist am Donnerstag gegen 20.25 Uhr ein Schaden von mindestens 6500 Euro entstanden. Ein 22-jähriger Fahrer eines VW-Golf fuhr aus noch ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Anhänger. Auch eine Straßenlaterne wurde durch den Unfall beschädigt.

Bruchhausen-Vilsen - Flucht nach Unfall

Am Dienstagabend um 22.20 Uhr kam es in der Langen Straße in Bruchhausen-Vilsen zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein 53-jähriger Fahrradfahrer fuhr in Richtung Maidamm, als ein unbekannter PKW-Fahrer rückwärts mit einem dunklen Kleinwagen vom Gelände der dortigen Tankstelle fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrradfahrer nach links ausweichen, stieß dabei gegen den Bordstein, stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell