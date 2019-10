Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 05.10.2019

Diepholz (ots)

Polizeiinspektion Diepholz

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Diepholz, Lüderstraße Do 26.09.2019 - Do 03.10.2019 Im genannten Zeitraum wurde versucht in eine Wohnung in der Lüderstraße einzubrechen. Die Außenjalousie wurde bei dem Versuch beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter 05441-9710 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Rüttelplatte

Wagenfeld, Haßlinger Weg Mi. 02.10.2019 - Freitag 04.10.2019 In dem genannten Zeitraum wurde auf einer Baustelle in Wagenfeld, Haßlinger Weg, eine Rüttelplatte entwendet. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter 05441-9710 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Barnstorf, Wübbelers Kamp Fr. 04.10.2019 11:30 Uhr Am Vormittag des 04.10.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Fahrzeug und einem ordnungsgemäß abgestellten Seat Ibiza. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter 05441-9710 in Verbindung zu setzen.

