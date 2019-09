Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verdacht des schweren Raubes durch mehrere unbekannte Täter

65623 Hahnstätten (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen in der Nacht zum 26.09.2019, gegen 01:30 Uhr, mehrere bewaffnete unbekannte Täter in die Wohnung über einem Asia-Imbiss ein und überwältigten den anwesenden 67-jährigen Geschädigten. Geraubt wurden Bargeld und Mobiltelefone. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Tat werden an die Polizei Diez oder die Kriminalpolizei Montabaur erbeten.

