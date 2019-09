Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Alpenrod (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2019, in der Zeit von 20:45 - 21:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Alpenrod, Erlengarten, ein. Demnach wurde das Schloß der Kellertüre aufgebrochen und nachfolgend ins Objekt eingestiegen. Hier wurden vermutlich die Kellerräume nach Wertsachen durchsucht. Hinweise auf Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise, ob zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Hinblick auf Personen oder Fahrzeuge am Tatort gemacht wurden. Hinweise bitte unter Tel.-Nr.: 02662-95580 an die Polizei in Hachenburg.

