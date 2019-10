Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wechselgeldbetrüger auch in Siegen aktiv - #polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Dienstag (28.10.2019), gegen 12:30 Uhr passierte einem 80-Jährigen Mann in der Oranienstraße das Gleiche wie dem Senior in Kreuztal. Auch hier bat ein circa 30-jähriger, dunkel gekleideter und circa 170 cm großer Mann, Geld zu wechseln. Der 80-Jährige öffnete sein Portmonee um zu helfen. Dies nutze der Unbekannte aus und stahl das vorhandene Scheingeld, welcher der Senior zuvor an einem Geldautomaten abgehoben hatte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell