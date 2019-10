Polizei Düren

POL-DN: Elfjähriger Radfahrer stößt gegen fahrendes Auto

Düren (ots)

In Arnoldsweiler ereignete sich gestern Abend ein Unfall, als ein Radfahrer unvermittelt von einem Bürgersteig auf die Straße fuhr. Er hatte das sich nähernde Auto nicht gesehen. Der elf Jahre alte Junge wurde leicht verletzt.

Gegen 18:00 Uhr war ein 59 Jahre alter Mann aus Niederzier mit seiner 58-jährigen Beifahrerin auf der Straße "Auf dem Driesch" in Richtung Bürgewaldstraße unterwegs. Plötzlich fuhren laut Zeugenaussagen drei Kinder auf Fahrrädern vom rechten Gehweg der Bürgewaldstraße auf die Fahrbahn. Der 59-Jährige bremste stark ab. Während die beiden ersten Kinder noch vor ihm her auf die Straße "Auf dem Driesch" rollten, fuhr der dritte, ein elf Jahre alter Junge aus Düren, ungebremst gegen die Seite des Autos und stürzte. Er gab später an, das Auto nicht gehört zu haben und deshalb ohne zu bremsen auf die Straße gefahren zu sein.

Die leichten Verletzungen des Jungen wurden vor Ort in einem Rettungswagen behandelt, dann wurde er seinen Eltern übergeben. Der Fahrer des Pkw und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Auch das Fahrrad des Elfjährigen wurde in Mitleidenschaft gezogen; hier entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell