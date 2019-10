Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen gegen Hauswand geprallt

Langerwehe (ots)

Eine Pkw-Fahrerin prallt bei einem Alleinunfall mit ihrem Pkw gegen eine Hauswand.

Am Montagmorgen gegen 08:15 Uhr befuhr eine Frau aus Jülich die Hauptstraße in Langerwehe. Aus Richtung Gewerbegebiet kommend, beabsichtigte sie nach rechts in die Josef-Schwarz-Straße einzubiegen. Ihrer eigenen Aussage nach entglitt ihr beim Abbiegevorgang das Lenkrad, so dass ihr Pkw in der Kurve geradeaus weiterfuhr und vor eine Hauswand prallte.

Die 26-Jährige wurde per RTW in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Am Haus auf der Josef-Schwarz-Straße entstand kein sichtbarer Schaden.

