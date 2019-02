Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 17-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

57271 Hilchenbach, K 31 zwischen Allenbach und Grund (ots)

Am Mittwochnachmittag, 20.02.2019 gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer die K 31 von Allenbach her kommend in Richtung Grund. In einer Linkskurve bricht das Hinterrad aus und man kommt dadurch zu Fall. Dabei verletzt sich der Fahrer schwer und wird in ein Krankenhaus eingeliefert.

An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle

PHK Georg-Burger

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell