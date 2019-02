Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei nimmt zwei mit Haftbefehlen gesuchte Männer fest

Siegen/Freudenberg (ots)

Siegener Polizeibeamte konnten am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch gleich zwei mit Haftbefehlen gesuchte Straftäter festnehmen.

Am Dienstagabend erfolgte in Siegen die Festnahme eines aus Sachsen stammenden 31-jährigen Mannes, der gleich mit vier Haftbefehlen wegen Betrugs von der Justiz gesucht wurde. Der 31-Jährige wurde im Verlauf des Mittwochs dem Haftrichter beim Amtsgericht Siegen vorgeführt.

Die zweite Festnahme erfolgte in der Nacht zu Mittwoch gegen zwei Uhr in Freudenberg. Bei dem hier Festgenommenen handelt es sich um einen 24-jährigen Freudenberger, der von der Justiz wegen Diebstahls gesucht wurde. Der junge Mann wurde im weiteren Verlauf der Justizvollzugsanstalt in Attendorn zugeführt, wo er nun noch gut zwei Monate absitzen muss.

