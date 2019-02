Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sachbeschädigung/Vandalismus

Bad Laasphe (ots)

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende das aktuell leerstehende Schulgebäude in Bad Laasphe im "Gennernbach" und richteten dabei durch mutwilliges Einwerfen von Fensterscheiben einen Schaden von rund 3.500 Euro an. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizei unter 02751-909-0 entgegen.

