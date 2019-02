Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 23-jährige Autofahrerin schleudert von Fahrbahn

Hilchenbach (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin befuhr am Montagmorgen in Hilchenbach-Grund die Ginsburgstraße (K 31) in Fahrtrichtung Allenbach, geriet dabei ins Schleudern und kam dann von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt, zudem entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

