Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autofahrer kracht in Gegenverkehr - Zwei Verletzte, Vollsperrung und 20.000 Euro Schaden

Netphen (ots)

Ein 32-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr am Freitagnachmittag in Netphen-Frohnhausen die Breitestraße in Richtung Herzhausen. In der Ortsmitte Frohnhausen beabsichtigte er in die Oberstraße abzubiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende Dacia-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos erlitten beide Fahrzeugführer derartige Verletzungen, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Die beiden Autos erlitten Totalschaden. Die K 7 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

