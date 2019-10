Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Keller- Aufbrecher gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwoch, 23. Oktober, gegen 15.30 Uhr, wurde ein Keller-Aufbrecher an der Tharmannstraße beobachtet. Zeugen hatten gesehen, wie der Mann in den Keller eines Mehrfamilienhauses ging. Anschließend stellten sie fest, dass ein Kellerraum offen stand- entwendet wurde glücklicherweise nichts. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Hülseistraße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

