Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Polizisten: Vorsicht vor Betrug am Telefon

Hamm (ots)

Am Mittwochabend, 23. Oktober, wurden erneut mehrere Hammer Senioren von Betrügern im Zeitraum von 20.25 Uhr bis 21.15 Uhr angerufen. Die Unbekannten behaupteten am Telefon, Polizeibeamte zu sein und fragten unter anderem nach Wertgegenständen. In allen Fällen durchschauten die Senioren im Alter von 66 bis 79 Jahren den Betrugsversuch. Geschädigt wurde somit niemand.

Schützen auch Sie sich vor Betrügern! Machen Sie am Telefon niemals Angaben zu Wertgegenständen und scheuen Sie sich nicht in Verdachtsmomenten den Notruf unter 110 zu wählen. (lt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell