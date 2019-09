POL-IZ: 190902.6 Brunsbüttel: Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Polizeidirektion Itzehoe

Samstagnachmittag hat eine Frau in Brunsbüttel einen Unfall verursacht, bei dem ein Motorrollerfahrer schwere Verletzungen erlitt. Wie sich herausstellte, war die Beschuldigte nicht nüchtern und besaß keinen Führerschein.

Gegen 15.45 Uhr war die 46-Jährige in einem Kleinwagen auf der Wurtleutetweute aus Richtung der der Kautzstraße kommend unterwegs. Sie beabsichtigte, nach links in die Bötticherstraße abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Mann auf einem Mofa. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander, der Zweiradfahrer stürzte mit dem Gesicht auf die Fahrbahn und zog sich erhebliche Gesichtsverletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, während die Unfallverursacherin unverletzt blieb. Bei ihr stellten die Einsatzkräfte einen Atemalkoholwert von 0,36 Promille fest und ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an. Weil die Dame keinen Führerschein besaß, muss sie sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten.

