Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unfallflucht- weißer Passat mit polnischen Kennzeichen gesucht

Belm (ots)

Am Samstagmittag kam es auf dem Parklatz des toom Baumarktes in der Industriestraße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen VW Passat mit polnischen Kennzeichen. Das Fahrzeug beschädigte gegen 13.15 Uhr beim Rangieren einen schwarzen Kia Rio und entfernte sich danach vom Parkplatz. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Belm. Telefon: 05406-807790.

