Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in einen Kiosk

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Donnerstag, 24. Oktober 2019, gegen 1.20 Uhr, in einen Kiosk an der Ritterstraße, unweit vom Westentor einzubrechen. Die Männer beschädigten die Eingangstür und flüchteten anschließend. Beide trugen dunkle Kleidung und dunkle Kappen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

