Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeistation Hahnenklee-Bockswiese

Goslar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am heutigen Freitag, 16.08.2019, gegen 10.40 Uhr. Ein aus Richtung Hahnenklee kommender Pkw missachtete an der Einmündung zur Landesstraße 516 die Vorfahrt eines Motorrades mit Beiwagen, welches die Landesstraße aus Bockswiese kommend in Richtung Lautenthal fahren wollte. Das Motorrad fuhr frontal in die linke Seite des Pkw. Sowohl der 61-jährige Motorradfahrer als auch die 62-jährige Pkw-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und den regionalen Krankenhäusern zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Schäden in Höhe von 4000.-EUR (Krad) bzw. 6000EUR, die als wirtschaftliche Totalschäden anzusehen sind./Jae.

