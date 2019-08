POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Ladendiebstahl in Vienenburg:

Am Donnerstag, den 15.08.2019, gegen 20.20 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter einen Einkaufsmarkt in Goslar-Vienenburg in der Goslarer Straße. Hier wurden mehrere Kartons mit Süßigkeiten und Kaffee entwendet. Die Ware wurde dazu von einem der Täter aus den Auslagen genommen und in einen Einkaufswagen geladen. Ein zweiter Täter öffnete die Schiebetüren am Eingang, sodass der Dieb mit dem vollbeladenen Einkaufswagen ihn kurzerhand aus dem Markt bringen konnte. Nach Angaben von Zeugen fuhren die Täter anschließend auf dem Kundenparkplatz mit einem schwarzen BMW weg.

Anzeige wegen Fundunterschlagung:

Am Donnerstag, den 15.08.2019, gegen 16.00 Uhr, hatte ein Motorradfahrer an der Tankstelle an der Nordhäuser Straße in Bad Harzburg getankt. Dabei hatte er seinen Tankrucksack mit Inhalt zwischen den Tanksäulen abgestellt. Anschließend bezahlte er und fuhr weiter, jedoch ohne den Rucksack mitzunehmen. Als er das Fehlen bemerkte und gegen 16.30 Uhr zur Tankstelle zurückkehrte, war der Rucksack verschwunden.

Verkehrsunfall am Donnerstag, den 15.08.2019, 13.40 Uhr, auf der B 4:

Der 85jährige Fahrer eines VW Tiguan fuhr auf der B 4 aus Braunschweig kommend in Richtung Bad Harzburg und wollte auf den linken Fahrststreifen wechseln. Dabei übersah er einen bereits auf der linken Fahrspur von hinten heranfahrenden Pkw und schwenkte zurück auf die rechte Fahrspur. Allerdings fuhr er dort auf den vorausfahrenden Lkw Daimler Actros auf. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5000,- Euro. Außerdem war der VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

