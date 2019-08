Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 16.08.2019

Goslar (ots)

Versammlung von Verdi / Stadt Seesen

Am Do., 09:00-12:00 Uhr, fand im Innenstadtbereich von Seesen eine Versammlung von Verdi in Zusammenhang mit den Tarifauseinandersetzungen bezüglich der Asklepios-Klinik in Seesen statt. Die ca. 200 Teilnehmer der Veranstaltung wurden im Zuge der Verkehrssicherung polizeilich begleitet.

Hinweis auf falsche Polizeibeamte / Stadt Seesen

Am Mittwoch, 15.08.19, hatte eine Anwohnerin der Breslauer Strasse Kontakt mit einer weiblichen Person (deutschsprachig, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare), die sich über mögliche freistehende Wohnungen in der Gegend erkundigte. Am nächsten Tag erhielt die Anwohnerin einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes ausgab. Dieser Mann berichtete von der Festnahme der oben beschriebenen Frau und erkundigte sich dann nach möglichen Wertsachen in der Wohnung der Anwohnerin. Als die Anwohnerin dies verneinte wurde das Gespräch abrupt abgebrochen. Es ist nach derzeitigen Erkenntnisstand davon auszugehen, dass hier Vorbereitungshandlungen zu Diebstahlshandlungen getroffen wurden. Daher ergeht der Warnhinweis an die Bevölkerung keine unbekannte Personen in das Haus/Wohnung zu lassen, an diese Personen Daten weiterzugeben, bzw. sich am Telefon zu persönlichen Bereichen zu äußern.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der oben bezeichneten Straftaten führen können, wenden sie sich bitte an das

Polizeikommisariat Seesen Frankfurter Straße 4 / 38723 Seesen Tel.: 05381 / 944-0 (SK)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell