Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeuge schreckt Einbrecher ab

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 23. Oktober, gegen 0.15 Uhr, versucht, in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Ginsterweg zu gelangen. Ein Zeuge hörte sein Hantieren und sprach den mutmaßlichen Einbrecher an. Dieser sprang daraufhin über das Gartentor und ergriff die Flucht. Im Tatortbereich konnten mehrere Werkzeuge gesichert werden. Die Türklinke der Kellertür wurde beschädigt.

Der verdächtige Mann ist zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug einen schwarzen Motorradhelm, eine khakifarbene Hose und eine braune Lederjacke. Er hat eine schlanke, sportliche Statur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

