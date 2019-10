Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Aufbrecher unterwegs

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag, 22. Oktober, auf Mittwoch, 23. Oktober, drei Fahrzeuge in Heessen auf. In allen Fällen wurde die Seitenscheibe gewaltsam aufgehebelt. An der Straße Am Teigelkamp wurde aus einem Audi eine Geldbörse entwendet. Am Sachsenweg nahmen die Aufbrecher ebenfalls eine Geldbörse aus einem Auto mit. In der Kleinen Amtsstraße nahm ein Zeuge gegen 1.15 Uhr in Höhe des Baustellenbereichs ein verdächtiges Geräusch wahr und schaute nach dem Rechten. Ein Tatverdächtiger war bereits verschwunden. Zuvor hatte er einen VW aufgebrochen und erneut eine Geldbörse aus dem Innenraum des Fahrzeugs mitgenommen. Es entstand ein geschätzer Gesamtschaden von 1500 Euro. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto, auch nicht "versteckt".(hei)

