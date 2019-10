Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb beklaut Seniorin auf Zentralfriedhof in Bockum-Hövel

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Eine 82-jährige Seniorin ist am Sonntag, 21. Oktober, auf dem Zentralfriedhof in Bockum-Hövel an der Horster Straße bestohlen worden. Die Frau wollte gegen 15 Uhr an einem Grab eine Kerze anzünden als sie einen Mann in der Nähe ihres abgestellten Fahrrads sah. Auf dem Gepäckträger lag ihre Handtasche. Der Mann entwendete daraus die Geldbörse und rannte davon.

Die 82-Jährige nahm die Verfolgung auf, konnte den Dieb jedoch nicht mehr einholen. Dieser flüchtete mit einem Damenrad weiter in Richtung Horster Straße. Die Seniorin gab nicht auf und folgte dem Dieb auf ihrem Fahrrad. Im Bereich des Penny-Markts verlor sie ihn dann allerdings aus den Augen.

Der Mann ist zirka 1,65 bis 1,75 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine graue Hose und eine schwarze Jacke. Zudem war er schlank. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

