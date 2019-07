Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Dörrenbergstraße, 12.-16.7.2019 Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Diebstahl

Landau (ots)

Zu einem unbefugten Betreten des Freigeländes und des Daches der Montessorischule in Landau kam es im Zeitraum vom 12.-16.7.2019. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Abseilhaken und ein verschlossen abgestelltes Fahrrad vom Gelände. Die Täter befanden sich auch auf dem Dach des mehrstöckigen Gebäudes. Dort beschädigten sie einen Blitzableiter. Schuhabdrücke auf der auf dem Dach installierten Photovoltaikanlage hinterließen die unbekannten Täter ebenfalls. Ein Schaden an der Photovoltaikanlage entstand nicht. Mitteilungen über mögliche Wahrnehmungen im fraglichen Zeitraum bitte der Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de melden.

