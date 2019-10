Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachbeschädigung am OLG Hamm

Hamm-Mitte (ots)

Einen Kellerraum des OLG Hamm setzte am Sonntagabend, 20. Oktober, ein bislang Unbekannter unter Wasser. Überwachungsaufnahmen einer Videokamera zeigten gegen 22.30 Uhr eine männliche Person, die einen aussenliegenden Wasserhahn an der nördlichen Gebäudeseite aufdrehte. Das Wasser floss bis Montagmorgen zirka acht Stunden über einen Fensterschacht in den Keller. Auf den Aufnahmen ist ein Mann zu erkennen, der 40 bis 50 Jahre alt und mindestens 1,80 Meter groß und schlank ist. Er hat blonde oder weiße, kurze Haare und war mit einer schwarz-grauen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Der Tatverdächtige riss zudem eine Metallabdeckung der Elektronik des Behinderteneingangs mutwillig ab. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zu der Person geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 02381 916-0 bei der Polizei Hamm zu melden.(hei)

