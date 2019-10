Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Riegel vor! Sicher ist sicherer - Aktionstag der Polizei Hamm am 27.10.2019

Hamm (ots)

Am Sonntag, 27. Oktober, beteiligt sich auch die Polizei Hamm am landesweiten Aktionstag der Polizei NRW unter dem Motto: "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Unsere Spezialisten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle freuen sich auf Ihren Besuch am verkaufsoffenen Sonntag in Hamm. Sie finden unseren Info-Stand in der Weststraße, Ecke Rödinghauser Straße. Zwischen 13 und 18 Uhr stehen die technischen Sicherheitsberater allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen rund um das Thema Einbruchschutz zur Verfügung.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Nordrhein-Westfalen und auch in Hamm rückläufig. Gut die Hälfte dieser Taten bleiben mittlerweile im Versuch stecken, weil Einbrecher an gut gesicherten Türen und Fenstern scheiterten oder von aufmerksamen Nachbarn und Anwohnern entdeckt wurden.

Trotz des Rückgangs in den letzten Jahren muss damit gerechnet werden, dass die Fallzahlen in der dunklen Jahreszeit wieder ansteigen. Unbekannte gehen auffällig durch die Siedlung, Autos mit auswärtigen Kennzeichen stehen am Straßenrand? Unser Appell an Sie: Rufen Sie bei Verdachtsmomenten die 110 an! Schützen Sie sich und machen Sie -gemeinsam mit der Polizei Hamm- Einbrechern das Leben schwer!(hei)

