Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vandalen verrichteten unheilvolles Werk an Schule - #polsiwi

Bild-Infos

Download

Freudenberg-Büschergrund (ots)

Die Osterbergschule in Büschergrund ist von Vandalen heimgesucht worden. Am Sonntag (27.10.2019) bemühten sich Unbekannte eifrig einen auf dem Schulhof befindlichen Unterstand und Holztische zu beschädigen. Dazu setzten sie eine Art Bohrer und Feuer ein. Neben den dadurch entstandenen Bohr- und Brandlöchern in den Außenmöbeln brachen sie auch Holzverstrebungen ab, die der Stabilisierung des Unterstandes dienten. Damit nicht genug: Ein Teil der Fassade beschmierten die Tobenden mit einer rötlichen Flüssigkeit und zogen mit einem unbekannten Fahrzeug Furchen auf die Hofwiese. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um das Werk von Jugendlichen, die sich wiederholt auf dem Schulhof einfinden, um dort zu verweilen. Wer Hinweise auf Verdächtige geben kann wird gebeten sich beim Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell