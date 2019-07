Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Mofafahrer missachtet "Anhaltezeichen der Polizei", Fahren unter Drogeneinfluss u.a.

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.07.19, gegen 00:30 Uhr,konnte ein Mofafahrer angehalten werden, der zuvor im Bereich der Bruchstraße kontrolliert werden sollte. Dieser Kontrolle hatte er sich durch Flucht entzogen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte er im Bereich der Mannheimer Straße, Einmündung Kanalstraße gesichtet werden. Er reagierte abermals nicht auf die Anhaltezeichen und fuhr in Richtung der Auffahrt zur B 271 davon. Der Funkstreifenbesatzung gelang es den Mofafahrer in Höhe der Auffahrt zur B 271 zu überholen und ihn anzuhalten. Hierbei stürzte der Mofafahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Bei der Überprüfung der Person wurde festgestellt, dass der 17-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin stellte sich heraus, dass das Mofa schneller als 25 km/h fahren kann, was zur Folge hat, dass hierfür ein Führerschein benötigt wird. Der 17-Jährige ist aber nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogenfluss.

