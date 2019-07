Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall zwischen Radfahrer und Motorradfahrer - Radfahrer leicht verletzt

Gestern Abend kam es an der Kreuzung Alsterweilerer Weg / Andergasse in Hambach zu einem Unfall, bei dem ein 39-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Radfahrer, der den Alsterweilerer Weg befuhr, mißachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden 53-jährigen Motorradfahrers. Bei dem Zusammenstoß trug der Radler Schürfwunden an Knie und Fingern davon, die von Rettungskräften behandelt wurden. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Am Rennrad entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro, das Motorrad trug keinen Schaden davon.

