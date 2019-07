Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall mit geschädigtem Kradfahrer

Rinteln (ots)

(swe). Am Samstag befährt gegen 14.50 Uhr ein 53-jähriger Mann auf einem Leichtkraftrad die B 83 von Westendorf Richtung Hameln. Dabei wird er von einem Pkw kurz vor der Ortseinfahrt Deckbergen überholt, wobei der Überholende den Seitenabstand nach Angaben des Kradfahrers nicht einhält. In Folge dessen zeigt der Kradfahrer dem Pkw-Fahrer den "Stinkefinger" und der Pkw-Fahrer schert kurz vor dem Krad nach rechts ein, bremst stark ab und der Kradfahrer fährt dadurch trotz Notbremsung auf den Pkw auf und kommt zu Fall. Dabei verletzt er sich schwer am Sprunggelenk. Der Pkw-Fahrer, ein 57-Jähriger aus Spelle, gibt an, dass er sich durch den "Stinkefinger" beleidigt gefühlt habe; eine Vollbremsung habe er jedoch nicht gemacht. Der Mann war bei der Unfallaufnahme durch die Polizei kaum zu beruhigen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und gegen den Kradfahrer wegen Beleidigung.

