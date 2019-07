Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradkoffer entwendet

Rinteln (ots)

(swe). Im Parkhaus Pferdemarkt wird in der Zeit von Freitag (19) bis Samstag (09.30) zwei an einem Motorrad angebrachte Hartschalenkoffer von Yamaha entwendet. In den Koffern befanden sich zwei Motorradhelme und zwei Nierengurte. Es besteht der Verdacht des Tatzusammenhangs mit dem Diebstahl eines Autoradios aus einem BMW Cabrio im gleichen Parkhaus und dem Diebstahl eines Kennzeichenpaars von einem BMW 5er.

