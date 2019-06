Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Kfz

Quirnbach/Pfalz (ots)

Am Freitag den 28.06.2019 wurde zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr in Quirnbach/Pfalz, in der Hauptstraße, aus einem PKW der Fahrzeugschein des PKWs, ein Bootsführerschein und Bargeld entwendet.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise unter Tel: 06381/9190 oder unter Email: pikusel@polizei.rlp.de.

Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



