Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trickdiebe in Waldmohr unterwegs

Waldmohr (ots)

Am Donnerstag, 27. Juni 2019 gegen 12:00 Uhr machte eine ca. 30-Jährige, braunhaarige Frau den 90-Jährigen Geschädigten per Gesten darauf aufmerksam, dass sie dringend auf die Toilette müsse. Der gutgläubige Mann begleitete die Dame tatsächlich bis an dessen Gäste-WC. Offensichtlich hatte der Geschädigte die Haustür dabei nicht geschlossen, so dass eine zweite Person in die Räumlichkeiten gelangen und ein im Schlafzimmer abgestelltes Schmuckkästchen entwenden konnte. Hier nochmals der Hinweise der Polizei besondere Vorsicht walten zu lassen, wenn unbekannte Personen ins Haus gelassen werden.

Kann hier jemand sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822-0 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

