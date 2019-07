Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung am Freibad

Rinteln (ots)

(swe). Am Freitag wird ein 15-jähriger aus Rinteln gegen 18 Uhr von einer Person vor dem Freibad angesprochen, er solle in Richtung der Altglascontainer mitkommen. Dort sei er von einer weiteren Person mit blonden, lockigen Haaren geschlagen worden, wodurch er im Bereich des Bauches und der Lippe verletzt wurde. Etwa 20-30 Personen hätten das Geschehen vom Freibad aus verfolgt. Der 15-jährige und ein weiterer 15-jähriger Zeuge seien zuvor noch von einer weiteren Person bedroht worden mit den Worten: "Ich schlitze Euch den Kopf ab!" Bei den Tätern soll es sich um einen 14- und einen 15-jährigen Jungen handeln. Am gleichen Tag werden zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr am Freibad 2 Fahrräder "BULLS" entwendet. Auch hierzu sucht die Polizei Zeugen.

