Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Sozius verletzt

Lippe (ots)

(LW) Ein 40-jähriger Extertaler befuhr mit seinem BMW Sportwagen die Ostwestfalenstraße in Richtung Bielefeld und bog an der Ausfahrt "Messezentrum" nach links in Richtung B 239 ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines 55-jährigen Barntrupers, der zusammen mit seinem 18-jährigen Sohn als Sozius mit seiner BMW die Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo befuhr. Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr vermeiden und prallte gegen das Heck des Fahrzeugs. Trotzdem schaffte es der Fahrer des Krades, einen Sturz zu vermeiden und sein Fahrzeug kontrolliert zum Stehen zu bringen. Durch abgerissene Teile des Krades wurde der Sozius leicht am Bein verletzt.

