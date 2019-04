Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - 3 Verletzte nach Kollision

Lippe (ots)

(LW) Drei Verletzte sind Folge einer Kollision zweier Pkw auf der Straße "Am Zubringer" am Donnerstagabend gegen 21.25 Uhr. Ein 20-jähriger aus Bielefeld befuhr zusammen mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder mit seinem Daihatsu die Straße "Am Zubringer" von Herford aus kommend und bog nach links auf die Lockhauser Straße in Richtung Bad Salzuflen ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer 29-jährigen aus Köln, die ihm auf der Straße "Am Zubringer" entgegenkam. Mitten im Kreuzungsbereich prallten die Fahrzeuge derart heftig aufeinander, dass sämtliche Frontairbags ausgelöst wurden. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

