Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bei Auffahrunfall verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstagnachmittag befuhren eine 51-jährige Detmolderin mit ihrem Opel und ein ebenfalls aus Detmold stammender 20-jähriger mit seinem Citroen hintereinander die Friedrich-Ebert-Straße. Als die Fahrerin des Opels an einer Fußgängerquerung ihren Pkw abbremste und anhielt, reagierte der junge Detmolder hinter ihr zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des Opels wurde leichtverletzt ins Klinikum Detmold transportiert, der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

