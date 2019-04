Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Handy-Accu löst Feuerwehreinsatz aus

Lippe (ots)

(LW) Ein defekter Handy-Akku sorgte am Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr in einem Seniorenheim in Hohenhausen für einen Einsatz der umliegenden Feuerwehren. Der Akku, der in auf dem Boden eines Bewohnerzimmers lag, hatte sich stark erhitzt und war ausgegast. Dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung. Der Akku wurde durch die Feuerwehr geborgen und fachgerecht entsorgt. Die Bewohner des Seniorenheims blieben unverletzt. Lediglich der Fußbodenbelag wurde durch die entstandene Hitze beschädigt.

