Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Firmenfahrzeug aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter an einem weißen Ford Kastenwagen, der an der Friedrich-Petri-Straße auf einem Parkplatz abgestellt war, die Heckscheibe ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Werkzeug in noch nicht genau bekanntem Wert. Am Fahrzeug selber entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Lage unter der Telefonnummer 05232 - 95950.

