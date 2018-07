POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 4. Juli 2018:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Dienstag, 03.07.2018, gegen 09:35 Uhr

Eine 58-jährige Radfahrerin ist am Dienstagmorgen nach einer Kollision mit einem VW Bus leicht verletzt worden. Demnach war die Radfahrerin auf dem Neuen Weg in Richtung Stadteinwärts unterwegs. Hierbei benutzte sie ordnungsgemäß den vorhandenen Radweg. Ein 80-jähriger Autofahrer beabsichtigte mit seinem VW Bus auf das Gelände einer Tankstelle nach links abbiegen und übersah hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit die bevorrechtigte Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich hierbei leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

