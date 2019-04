Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigungen

Delmenhorst (ots)

Elsfleth. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine unbekannte Person in der Mühlenstraße ein Halteverbotsschild aus der Halterung gezogen und damit einen Pkw beschädigt. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten diese der Polizei in Elsfleth unter 04404/2263 zu melden.

+++

Brake. Ein 14-jähriger Berner und ein 19-jähriger Braker wurden am Sonntag, in den frühen Morgenstunden von Zeugen beobachtet, als sie die Verglasung eines Informationspavillons der Touristeninformation an der Kaye in Brake mit einem Gullideckel einwarfen. Die Täter wurden in Tatortnähe durch die alarmierten Polizeibeamten gestellt. Ein Eindringen in das Objekt erfolgte nicht. Über die Motivation der Täter ist bislang nichts bekannt.

Polizeikommissariat Brake

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04401-9350

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell