POL-DEL: Verkehrsunfall nach Diebstahl

Harpstedt. Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.45 Uhr, kam es in Beckeln zu einem Verkehrsunfall. In der Ortschaft Klein Köhren kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Grundstückszaun und kam kurz vor einem Wohnhaus zum Stehen. Er wurde bei dem Unfall komplett beschädigt. Die vermutlich 3 Insassen flüchteten im Anschluss von der Unfallstelle und konnten trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Nutzer des Pkw, ein Heranwachsender aus der Samtgemeinde, meldete das Fahrzeug am Samstagmorgen als gestohlen. Demnach sei der Pkw bereits in der Nacht auf einer Feier in Klein Köhren entwendet worden.

Die Polizei bittet Zeugen, denen das Mietfahrzeug der Firma Sixt, ein Skoda Superb in schwarz, Kennzeichen M-RD 2411, in der Nacht aufgefallen ist, sich mit der Wache in Wildeshausen, Tel. 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

