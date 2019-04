Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung Stadt Delmenhorst: Diebstahl einer höheren Bargeldsumme +++ Verkehrsschilder beschädigt +++ Pkw-Fahrer mit 0,56 Promille

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am Samstag, den 13.04.2019, wurde gegen 18:00 Uhr, die Handtasche einer 63-jährigen Delmenhorsterin auf der Cramerstraße Höhe Düsternortstraße entwendet. In der Handtasche haben sich neben einem Handy auch eine hohe Bargeldsumme befunden. Der Täter entfernte sich mit einem Fahrrad in Richtung Adelheider Straße. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten sich bitte bei der hiesigen Polizei unter 04221/15590 zu melden. (436698)

+++

Delmenhorst. Ganderkesee. An der Grenze zwischen Delmenhorst und Ganderkesee, Höhe Hinter dem Tiergarten und Denkmalsweg, sind in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Verkehrsschilder umgeknickt oder herausgerissen worden. Es entstand hierdurch ein geschätzter Sachschaden von über 1500EUR. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bitte bei der hiesigen Polizei unter 04221/15590 zu melden. (435548)

+++

Delmenhorst. Am Sonntag, den 14.04.2019, um 01:10 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Bremer in einem Daimler die Friedrich-Ebert-Allee und wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,56 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

