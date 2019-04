Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Brand in einer ehemaligen Gaststätte

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster sah, um die Ursache zu erforschen, sah er aus einem Nachbarhaus an der Detmolder Straße im Ortsteil Istrup eine Rauchsäule aufsteigen. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Gaststätte, die derzeit unbewohnt ist und sich im Umbau befindet. Durch die Feuerwehr wurde der Brand im Dachbereich gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 60.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

