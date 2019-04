Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Versuchter Einbruch in Discounter

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Montagmorgen gegen 00.05 Uhr versuchten unbekannte Täter ein Fenster an einem Discounter an der Krentruper Straße aufzubrechen. Allerdings scheiterten sie an dem Sicherheitsglas, welches den Bemühungen der Täter standhielt. Als sie außerdem noch den Alarm auslösten, flüchteten sie vom Tatort, ohne ins Gebäude gelangt zu sein. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

