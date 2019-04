Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Zigarettenautomat gesprengt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 04.15 Uhr wurde in der Straße "Hinter dem Heiligen Geist" ein Zigarettenautomat gesprengt und dabei völlig zerstört. Durch einen Zeugen wurde nach dem Knall ein Täter dabei beobachtet, der sich an dem Automaten zu schaffen machte und sich im Anschluss mit einem Fahrrad entfernte. Kurze Zeit später erschien ein weiterer Radfahrer und "bediente" sich ebenfalls an den herumliegenden Zigaretten und dem Bargeld aus dem Automaten. Auch er flüchtete mit seinem Rad noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde ein 29-jähriger Detmolder kontrolliert. Bei ihm wurden eine erhebliche Menge Zigaretten und auch Bargeld in der automatentypischen Stückelung vorgefunden. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lemgo unter der Telefonnummer 05261 - 9330.

