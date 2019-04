Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Möbeldiebe festgenommen

(LW) Zwei Detmolder im Alter von 28 und 25 Jahren wurden am Montagmorgen gegen 00.00 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie aus dem Außenlager eines Möbelmarktes an der Ernst-Hilker-Str. Gartenmöbel entwendeten und zu einem nahegelegenen Pkw verbrachten und in diesem verstauten. Danach flüchteten die in Richtung Nordstraße. Im Rahmen der Fahndung wurde der Pkw von Beamten der PW Detmold angehalten. Die beiden Insassen wurden festgenommen und der Wache in Detmold zugeführt. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

