Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Zeugin nach Verkehrsdelikt gesucht

Lippe (ots)

(LW) Am heutigen Donnerstag gegen 13.00 Uhr kam es in Lemgo in der Innenstadt zu mehreren Verkehrsgefährdungen. Der Fahrer eines schwarzen BMW Cabrio mit ausländischem Kennzeichen fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und absolut rücksichtslos gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern unter anderem durch den Rampendahl und über die Papenstraße zum Ostertor. Bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr befuhr er die Busspur und überholte dabei verbotswidrig rechts mehrere Fahrzeuge, die vor dem Kreisel angehalten hatten, um einer jungen Frau mit einem Kinderwagen das Überqueren der Fahrbahn in Richtung des Kastanienwalls zu ermöglichen. Nach Angaben eines weiteren Zeugen konnte die junge Frau nur durch eine geistesgegenwärtige Reaktion einen Zusammenprall mit dem BMW vermeiden. Der BMW-Fahrer fuhr völlig unbeeindruckt in den Kreisverkehr ein und verließ ihn auf den Bruchweg in Richtung Konsul-Wolff-Straße. Die junge Frau, die mit ihrem Kinderwagen beinahe von dem Pkw erfasst wurde, wird dringend gebeten, sich als Zeugin mit der Polizei in Lemgo unter der Telefonnummer 05261 - 9330 oder der Polizei in Detmold unter der Nummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

