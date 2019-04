Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für schwere Körperverletzung gesucht.

Bereits am frühen Morgen des 24. März 2019 (Sonntag) kam es zu einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek an der Ernst-Hilker-Straße, bei der ein 57-jähriger Mann aus Detmold schwer verletzt wurde. Es droht ihm der Verlust des Augenlichts auf einem Auge.

Kurz bevor die Lokalität an dem Sonntagmorgen schloss, kam es gegen 5 Uhr innerhalb der Disco zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem späteren Opfer und einer Gruppe Jugendlicher. Als der 57-Jährige in ein Taxi einsteigen wollte, erhielt er mindestens einen Faustschlag ins Gesicht. Das Auge wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht in einer Spezialklinik operiert werden musste. Die Kripo in Detmold sucht Zeugen, die in oder vor der Diskothek Beobachtungen dazu gemacht haben oder Hinweise auf die Gruppe Jugendlicher geben können. Diese melden sich bitte beim KK 1 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

